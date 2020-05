Milan, tamponi tutti negativi: da oggi sessioni di allenamento “normali”

A Milanello tutti i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori del Milan hanno dato esito negativo, quindi a partire da oggi gli allenamenti andranno verso la normalità, con lavoro in gruppo a ranghi completi e verranno organizzate anche le prime partitelle. E’ questa la grande novità che è arrivata nel pomeriggio di ieri dal centro sportivo rossonero. Ieri tutto il gruppo ha osservato un giorno di riposo dopo una settimana intensa in cui sono state effettuate anche doppie sessioni. Sarà assente solamente Franck Kessie, ancora in quarantena dopo il rientro dalla Costa d’Avorio che gli ha causato venti giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia dei compagni.

Nel centro sportivo di Carnago nella giornata di sabato (l’ultima di lavoro prima della pausa di ieri) hanno lavorato con la prima squadra anche alcuni ragazzi della squadra Primavera. Si sono aggregati Stanga, Torrasi, Olzer, Tonin e Colombo. Il programma di allenamento di Stefano Pioli nel corso dei giorni è stato modificato in base al protocollo. Inizialmente i preparatori atletici hanno puntato tutto sul recupero della forza, con esercizi di corsa e aerobici. L’idea era di una riatletizzazione generale. Poi la settimana scorsa la squadra ha lavorato maggiormente con il pallone e sulla tecnica, da oggi inizieranno gli allenamenti classici e anche l’umore dei giocatori cambierà in meglio. In un programma radiofonico argentino è intervenuto Lucas Biglia che ha parlato anche della situazione dei giocatori: “Sono stati settanta giorni difficili a causa del virus ma grazie al personale sanitario torniamo poco a poco alla normalità. Ora dovremo cambiare mentalità”.