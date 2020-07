Milan, terzo gol consecutivo per Kessie. Gli era successo solo a settembre 2016

Momento di forma straordinario per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è andato in gol per la terza partita consecutiva. Gli era già successo una volta in Serie A, quando vestiva la maglia dell'Atalanta: era il settembre 2016, all'epoca delle sue prime tre gare giocate nel campionato italiano.