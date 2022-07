Milan, Theo Hernandez: "Oggi buona partita, siamo pronti per l'esordio in Serie A"

vedi letture

Theo Hernandez è stato intervistato da Milan TV al termine dell'amichevole di questo pomeriggio contro il Marsiglia, vinta 2-0 dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una partita veramente molto buona. Ci stiamo preparando per iniziare bene la stagione e abbiamo visto oggi che siamo pronti per la prossima settimana e per il 13. È bello giocare qua, l’ambiente è incredibile - ha detto il giocatore nato proprio a Marsiglia -. Abbiamo fatto una bellissima partita e dobbiamo continuare così. Questa stagione mi sono preparato meglio dell’anno scorso, adesso dobbiamo continuare a lavorare. Tutto questo anche al lavoro fisico che abbiamo fatto in queste settimane e dobbiamo continuare così”.