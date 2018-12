© foto di Federico De Luca

Risolto il giallo relativo al VAR che ha caratterizzato il finale del primo tempo di Milan-Torino: il tocco di Nkouluo, che Orsato è andato a rivedere sull'apposito monitor in campo, è avvenuto col fiandco e non col braccio. Giusta, pertanto, la decisione di non concedere calcio di rigore in favore dei rossoneri. Sarebbe, però, stato angolo per la squadra di Gattuso, non concesso nonostante la deviazione evidente del francese.