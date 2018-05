Milan, torna di moda Badelj. Piace Veretout ma è incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il centrocampo del Milan torna in primo piano il nome di Milan Badelj, centrocampista in scadenza con la Fiorentina che non ha ancora deciso il proprio futuro. Se dovesse decidere di non rinnovare con i viola, il suo acquisto presenterebbe diversi vantaggi, a partire dall'investimento che sarebbe solo quello dell'ingaggio, senza doverne pagare il cartellino. Della Fiorentina piace anche Jordan Veretout, che però il club dei Della Valle al momento reputa incedibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.