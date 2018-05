Milan, traguardo raggiunto: ora si riparte con un mercato di livello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 5-1 del Milan nell’ultima partita stagionale contro la Fiorentina ha sentenziato che i rossoneri andranno in Europa League senza passare dai preliminari. Una magra consolazione per il Milan, che eviterà ben sei partite ad agosto, ma è solamente un punto di partenza per migliorare in vista della prossima stagione. Il campionato si è chiuso con cinque gol alla Fiorentina, con una bellissima prestazione di Calhanoglu e Cutrone, col ritorno al gol di Kalinic, l’esordio di Torrasi e un Kessie stradominante a centrocampo.

Il sesto posto probabilmente non dà nemmeno la sufficienza alla stagione milanista, iniziata con altri presupposti, però il Milan riparte dai 39 punti nel girone di ritorno conquistati con Gattuso in sella, in prospettiva sarebbe una media da Champions League , e da un mercato di livello. Al Milan servono 4-5 rinforzi importanti e non c’è dubbio che bisogna mettere mani al portafoglio e rinforzare la rosa per colmare il gap con le prime 5 della classe. Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ne ha parlato alla fine del match con la Fiorentina: “Devono arrivare giocatori forti, che alzino quello che è il livello attuale del Milan. Siamo in fase di costruzione e i giocatori devono essere di livello alto per conquistare qualcosa di importante”. Sull’identikit ci sarà tempo per scoprirlo, ma l’intenzione del club è chiara: acquistare per rinforzare la rosa, il mercato estivo 2018 sarà decisivo.