© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre nomi per il Milan, a caccia di un bomber viste le difficoltà di Piatek e Leao. Secondo Tuttosport, i rossoneri vagliano le proprie alternative fra tre profili: Mario Mandzukic, Dries Mertens e Zlatan Ibrahimovic. Profili ovviamente diversi: lo svedese ha già fatto capire di non voler intaccare il ricordo lasciato tra i tifosi rossoneri, ma non ha nascosto di volere una nuova sfida magari in Serie A. Il croato è fuori squadra alla Juve, avrebbe l'ambizione giusta, anche per dimostrare ai bianconeri di aver fatto un errore. Mertens è un giocatore estremamente diverso anche dal punto di vista tattico: non è detto che sia più costoso, anche perché la situazione caldissima del Napoli ha comportato un abbassamento del prezzo.