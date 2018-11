Milan, tre obiettivi in difesa: Benatia il primo della lista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan deve rispettare i parametri del fair play finanziario e non potrà effettuare grossi acquisti nella finestra di mercato invernale. I l club rossonero, però, punterà ad operazioni in prestito con diritto di riscatto, in attesa di sfruttare appieno la forza economica di Elliot. Il reparto che necessita di maggiori innesti è quello difensivo, considerati gli infortuni di Musacchio e Caldara: gli obiettivi , secondo Tuttosport, sono Benatia, Rodrigo Caio del San Paolo ed Eric Bailly del Manchester United.