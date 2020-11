Milan, tutto su Brahim Diaz e Szoboszlai in caso di addio di Calhanoglu

Calhanoglu e il Milan potrebbero dirsi addio nei prossimi mesi. La trattativa per il rinnovo del giocatore turco, infatti, è un vicolo cieco a causa delle richieste - ritenute eccessive dai vertici di via Aldo Rossi - avanzate dal suo entourage. Gli uomini di mercato rossoneri, analizzata l’attuale situazione, stanno cominciando a guardarsi intorno, perché in caso di mancato accordo con il “dieci” bisognerà correre ai riparti individuando almeno un paio di soluzioni alternative. l Milan potrebbe quindi investire su uno o più pedine. Due i nomi in cima alla lista: si tratta, come riporta Tuttosport, di Brahim Diaz e Dominik Szoboszlai, calciatori con caratteristiche diverse ma accomunati dal talento e da una valutazione simile. Lo spagnolo è in prestito secco dal Real Madrid ed è soddisfatto della sua esperienza in rossonero. La volontà del diretto interessato potrebbe quindi favorire le contrattazioni tra i due club: il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.