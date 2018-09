Milan, UEFA impaziente: vuole le motivazioni del TAS

© foto di Gaetano Mocciaro

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport dall'UEFA trapela una certa impazienza per l'atteggiamento del TAS di Losanna che ancora non ha inviato le motivazioni della sentenza del Milan, che ha permesso ai rossoneri di disputare regolarmente l'Europa League in corso. Nyon vuole chiudere definitivamente la vicenda che è viene giudicata "interminabile" per come si è svolta fino a questo momento.