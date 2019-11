© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le gare che separano il Milan dal nuovo anno, avranno il valore di un'ultima chiamata per Rafael Leao e Piatek visto che il mercato è ormai è alle porte. Pioli si è fidato del portoghese e ha dato fiducia anche al polacco, ricevendo pochissimo in cambio. Per questo, o il rendimento inizierà a migliorare, altrimenti i rossoneri si butteranno alla ricerca di una punta. Ibrahimovic si è rivelata una suggestione o poco più, mentre è tornato di moda il nome di Mariano Diaz, ai margini col Real Madrid. Occhio anche a Moise Kean, che sta vivendo un momento complicato all'Everton e che piace moltissimo a Boban e Maldini. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.