Milan, Veretout ancora aperto: le piste in difesa

Sarà ancora una volta un incontro interlocutorio, quello che con ogni probabilità avrà luogo in giornata tra la Roma e chi sta gestendo la situazione Veretout. Nonostante le difficoltà di base, infatti, il Milan è sempre molto vigile sulla situazione del centrocampista francese della Fiorentina, e l’obiettivo rossonero è quello di arrivare davanti al momento della volata finale. Non ora. Intanto il Milan allarga le sue valutazioni anche al reparto arretrato, con giocatori in uscita come Laxalt, ed idee che non hanno terminato la loro evoluzione come quella di Lovren che resta una pista viva nonostante l’alta valutazione del cartellino del croato da parte del Liverpool. Tra le idee c’è sempre Nastasic, che ai rossoneri piace nonostante lo status da extracomunitario.