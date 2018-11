Milan, Vidal è la carta salva Gattuso dopo l'infortunio di Bonaventura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'infortunio di Giacomo Bonaventura, il Milan ha bisogno di accelerare i tempi per l'acquisto di un nuovo centrocampista in vista di gennaio. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo il nome buono potrebbe essere quello di Arturo Vidal, al quale Gattuso aveva già pensato la scorsa estate. Il giocatore vuole tornare in Italia, ma chiede un progetto all'altezza. L'Inter non può prenderlo perché non ha posto per gli extra comunitari; la Juve si allontana perché lo sponsor numero uno, Marotta, se n'è andato. Allora ecco che i rossoneri balzano subito in pole, anche se molto dipenderà dai paletti che l'UEFA deciderà di fissare intorno al mercato rossonero.