Milan, Vidal obiettivo di mercato. Il Bayern punta a blindarlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guarda già alle prossime sessioni di mercato il nuovo Milan targato Fassone, Mirabelli e Montella. Fra i nomi nel mirino dei rossoneri c'è anche quello di Arturo Vidal. Un giocatore, il cileno ex Juventus, che permetterebbe al club meneghino di fare il salto di qualità in mediana. Su Vidal, però, c'è anche il forte, fortissimo, interesse del Chelsea di Antonio Conte a rendere la strada del Milan in salita. A complicare ulteriormente la difficile scalata verso il mediano cileno s'inserisce anche la volontà dello stesso Bayern Monaco, riportata dal Daily Express, di avviare le trattative per il rinnovo, con il chiaro obiettivo di stroncare sul nascere ogni tipo di approccio.