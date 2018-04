Milan, Wilshere lontano: è a un passo dalla firma con l'Everton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jack Wilshere a un passo dall'Everton. Secondo quanto riporta Football London, il centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal sarebbe molto vicino a firmare coi Toffees, in vantaggio al momento sul Milan e sulle altre pretendenti. In questa stagione Wilshere ha collezionato finora 36 presenze, due gol e cinque assist.