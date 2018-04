Milan, Yonghong Li estinguerà il debito con Elliott

Come riporta Repubblica, Yonghong Li avrebbe trovato le risorse per completare l'aumento di capitale da 39 milioni e per estinguere il debito con Elliott, che scadrà ad ottobre e che ammonta a circa 370 milioni interessi compresi. Una buona notizia per il club rossonero, proprio nel giorno in cui la dirigenza discuterà con l'UEFA del settlment agreement.