Milan, Yonghong Li potrebbe non versare i 32 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, aspettando gli investimenti del nuovo socio, è anche possibile che venerdì Yonghong Li non versi gli ultimi 32 milioni di euro di aumento di capitale: in quel caso, ci sarebbe l’intervento di Elliott che eserciterebbe il diritto di surroga e metterebbe i soldi al suo posto. Il proprietario del Milan (o il nuovo socio) avrebbe a quel punto 15 giorni per rimborsare il fondo americano.