Milan, Zapata: "Dobbiamo vincere tutte le gare che mancano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristian Zapata si è espresso ai microfoni di Sky Sport dopo il successo corsaro del Milan a Bologna: "Dopo tanto tempo senza vincere è stata una vittoria importante. Avevamo avuto l'occasione di chiuderla, di segnare quattro o cinque gol, non è stato così e abbiamo sofferto. Ma siamo contenti per i tre punti. Abbiamo iniziato prima di tutti, abbiamo sprecato energie. Mancano quattro partite e la finale di Coppa Italia, dobbiamo dare tutto. Sono contento per il lavoro che ho fatto quando non ho giocato, quando mi ha chiamato il mister ho risposto. Meglio il campionato o la Coppa Italia per l'Europa? Bisogna vincere tutte le partite che mancano".