Milenkovic: "La Fiorentina è ideale per crescere. Rinnovo? Parliamone"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttosport, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato del suo futuro e delle voci di mercato intorno a lui. In estate i viola hanno rifiutato 40 milioni dall'Atlético Madrid. Juventus, Inter e Manchester City continuano a monitorare il serbo: "Fa piacere ma resto sereno. Sono un ragazzo con i piedi per terra, credo nella professionalità e penso solo a imparare e migliorare ogni giorno di più, contento di indossare la maglia viola. La Fiorentina è l'ideale per qualsiasi giocatore per crescere: sono molto soddisfatto della scelta". Sul rinnovo: "Ne possiamo parlare".