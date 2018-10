Milinkovic: "Mou a vedermi? Fa piacere ma penso alla Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato dopo la vittoria della Serbia contro il Montenegro, sfida vista dal vivo anche dal tecnico del Manchester United, Jose Mourinho. Queste le sue parole riportate da LaLazioSiamoNoi.it: "Sono un giocatore della Lazio, ma è ovvio che mi abbia fatto piacere che un allenatore del suo spessore sia venuto a vedere la partita. Se ha dato l'impressione di non essere d'accordo con la formazione iniziale potrebbe non essere a causa mia. Magari non era qui per me, ma per qualcun altro. Ho letto un po' ovunque che fosse qui allo stadio per vedermi giocare, ma questo non significa nulla".