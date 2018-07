Milinkovic-Savic, se lascia Roma è solo per offerte a tripla cifra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'hype nei suoi confronti forse è un po'calato a seguito del suo Mondiale piuttosto deludente con la maglia della Serbia, ma di sicuro Sergej Milinkovic-Savic rimane uno dei calciatori più costosi tra quelli che potrebbero cambiare casacca in estate. Le sue prestazioni con la Lazio, d'altronde, sono state esaltanti ed hanno attirato le attenzioni dei club più grandi d'Europa. I quali però si dovranno scontrare con un venditore per niente malleabile quale il presidente biancoceleste Claudio Lotito: nelle scorse sessioni di calciomercato il numero uno della Lazio ha spesso dimostrato di non aver paura nell'affrontare anche le situazioni più intricate, e fin qui è sembrato avere spesso ragione lui. Una cosa è certa: se di partenza si tratterà, questa sarà solamente a margine di un'offerta da tripla cifra.

Squadre interessate: Barcellona, Juventus, Manchester United, Real Madrid.

Valutazione: 90 milioni.