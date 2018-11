Milinkovic-Savic, segnali di ripresa. Inizio diesel come lo scorso anno

© foto di Federico Gaetano

Cosa è successo a Sergej Milinkovic-Savic? Che fine ha fatto quella locomotiva in mezzo al campo che lo scorso anno ha trascinato la Lazio segnando una valanga di gol e che è stato valutato da Lotito oltre 120 milioni di euro? Ad oggi il serbo ha messo a segno un gol ed un assist in dodici giornate, ma quello che preoccupa, al di là dell'astinenza in zona gol, è la poca grinta e la poca cattiveria che il "sergente" mette in campo.

Anche perché lo scorso anno, alla stessa giornata, il bottino era molto simile: due gol ed un assist dopo dodici giornate, con Sergej che ha iniziato a macinare gol da dicembre in poi. A fine anno furono 12 le reti messe a segno in campionato e due in Europa League.

Contro il Sassuolo Milinkovic-Savic ha dato dei segnali di ripresa, ma ancora non basta. Certo, lui e Luis Alberto la scorsa stagione hanno abituato fin troppo bene e confermarsi non è mai facile. Il rischio per Lotito è quello di vedere il giocatore perdere vertiginosamente la sua valutazione, un po' come successo al Torino con Belotti.