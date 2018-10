Mirabelli: "Bonucci grande uomo e professionista. Sorpreso dall'addio"

“Fin qui ho cercato di sfruttare al meglio le occasioni che mi ha concesso il mister. Ma mi dispiace che i gol realizzati non abbiano portato ad un risultato positivo, perché ciò che conta è l’obiettivo di squadra”. Così a TuttoMercatoWeb l’attaccante della SPAL, Alberto Paloschi....

All'Under 21 basta un tempo: Tunisia ko a Vicenza. Tante novità in campo

TOP News Ore 20 - L'Inter e la concorrenza per Barella. Milan su Bolt?

Le pagelle dell'Italia U21 - Difesa mai in difficoltà, primo gol millennial

Under 21, Di Biagio: "Dobbiamo essere più concreti"

Ag. Jorginho: "L'Italia per sentirsi importante, si emoziona con l'inno"

Napoli, Insigne: "Scartato da Torino e Inter, non ho mai mollato"

Dg SPAL su Lazzari: "In tanti lo chiedono, vale molto. Napoli lo segue"

Lazio, Tare farà un tentativo per portare Ramires in biancoceleste

Roma, il Bayern su Under: la rivelazione del suo ex presidente

Zaniolo: "Che gioia con l'U21. Lavoro per farmi trovare pronto"

Mirabelli: "Rimpianti? Era meglio non riunire i fratelli Donnarumma"

Sampdoria, il Tottenham pronto a farsi avanti per Andersen

Mirabelli: "Milan, il mio orgoglio maggiore è non aver fatto minusvalenze"

Insigne nel mirino del Liverpool: il Napoli non lo cede

Mirabelli: "Ibra? Non lo prenderei. CR7-Milan? Non posso rispondere"

Niente Milan per Bolt: è il Valletta FC a volere il giamaicano

Genoa, Lazovic sfida la Juve: "Se parti già sconfitto, meglio non giocare"

Si aspettava la permanenza di un solo anno di Bonucci? "No, anche perché noi abbiamo fatto di tutto affinché Bonucci diventasse un giocatore che finisse la carriera al Milan".

Su Leonardo Bonucci e il suo dietrofront "È normale che uno dica una cosa per giustificare le proprie scelte. Leonardo Bonucci oltre ad essere stato un grande professionista è stato un grande uomo, un campione vero. La storia dello spostare gli equilibri? Intanto parliamo di un difensore centrale, al limite questi discorsi si possono fare su un attaccante".

