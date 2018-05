Mirabelli: "Donnarumma non ha chiesto la cessione. Teniamo i nostri big"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, intervistato da Sky Sport a margine del "Premio Gentleman" a Milano, ha fatto un punto tra presente e futuro in casa rossonera: "Abbiamo raggiunto il primo traguardo, anche se domenica con la Fiorentina dovremo difendere il sesto posto. Sognavamo tutti qualcosa di diverso, è chiaro, ma ci vuole il giusto tempo. Trattenere i big? Assolutamente. Il primo obiettivo era rifondare la squadra con giocatori giovani e forte. Ora siamo lì per migliorare la rosa, non certo per indebolirla. Stiamo costruendo un Milan importante che possa farsi valere nei prossimi anni. Belotti? Non parliamo di giocatori di altre squadre. Ancora dobbiamo concludere la nostra corsa in questa stagione. Siamo la squadra che ha giocato più partite di tutte e dobbiamo pensare solamente a mantenere il sesto posto. Per il futuro abbiamo le idee chiare. Donnarumma? È un patrimonio assoluto del Milan, ci auguriamo che rimanga con noi. Per lui e per gli altri valgono le stesse regole: se un calciatore esprime la volontà di non continuare con noi poi serve anche un club che soddisfi le nostre richieste. Donnarumma comunque non è venuto da noi a chiedere di andare via. Come ho detto, stiamo lavorando per rafforzare la squadra e non per smantellarla. Non abbiamo messo in preventivo il fatto di dare via Donnarumma".