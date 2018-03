Mirabelli: "I tifosi sono la nostra anima. Speriamo di gioire insieme"

Nel corso della recente trasferta di Londra contro l'Arsenal, Massimiliano Mirabelli e Pasquale Campopiano, community manager del Milan, hanno parlato dell'iniziativa #WorldMilanClub, una serie di incontri che il club rossonero farà con i Milan Club in giro per l'Italia e per il mondo. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo a Milan TV: "Mi fa piacere incontrare i Milan Club perché hanno un grande entusiasmo nei confronti di questa squadra, che speriamo possa regalarci delle soddisfazioni. Ci emoziona e siamo contenti di essere stati qui. I tifosi del Milan sono la nostra vera anima: San Siro è sempre pieno e ovunque andiamo siamo sempre accompagnati da tantissimi tifosi. So che a Londra alcuni tifosi son rimasti fuori dal settore ospiti. Se ce ne avessero dati di più avremmo riempito l'Emirates di rossonero (sorride, ndr)".