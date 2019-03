Juan Jesus e Casemiro all'Inter? Poteva andare così. Lo ha raccontato Massimiliano Mirabelli nell'intervista di oggi a Libero. Prima del ruolo di ds del Milan, il dirigente calabrese è stato infatti per anni a capo degli osservatori dei nerazzurri: "Ai tempi dell’Inter vado a vedere

di persona un certo Gabriel Jesus del Palmeiras, uno che avevo già scoperto a video. Torno in Italia, l’acquisto è praticamente chiuso per 20 milioni. Però si intromette un agente legato all’Inter e fa perdere tempo. Così il City chiude prima. Per rifarsi mi chiedono di Gabigol, lo sconsiglio nettamente".

Altre situazioni analoghe?

"Casemiro l’avevo concluso per 5 milioni. Hanno preferito M'Vila".