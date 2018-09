Modric e il The Best: "CR7? Prende seriamente queste cose"

© foto di J.M.Colomo

Con ottime probabilità, Luka Modric vincerà il The Best. A pochi minuti dall'inizio della cerimonia, questa sera a Londra, ecco le parole del centrocampista croato: "Questa è la migliore stagione della mia vita. Sono felice di essere qui stasera. Se vincerò sarà bellissimo. Altrimenti, non cambierà niente. Cristiano Ronaldo? Non ci ho parlato. Prende queste cose molto seriamente".