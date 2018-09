Modric e le voci sull'Inter: "Voglio finire la mia carriera al Real Madrid"

© foto di J.M.Colomo

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha commentato così le voci che lo volevano vicino all'Inter nel corso dell'ultimo calciomercato a margine della cerimonia per il premio "The Best": "Il mio pensiero è stato sempre lo stesso, non mi sono mai visto in un'altra squadra - ha dichiarato a Cadena SER - Vorrei finire la mia carriera al Real Madrid anche se dovremo vedere cosa accadrà in futuro perché stiamo parlando del club più esigente al mondo".