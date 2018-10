Fonte: tuttojuve.com

Nel corso dell'intervista rilasciata a France Football, Luka Modric è tornato a parlare dell'addio di Zidane e Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: "Non me lo aspettavo da nessuno dei due. Non pensavo che Zidane potesse andare via, lo stesso con Ronaldo. Quando arrivarono le prime voci su Cristiano, facemmo delle scommesse tra noi nello spogliatoio e eravamo sicuri che sarebbe rimasto, ma beh, tutti fanno la propria scelta di vita".