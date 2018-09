Modric, verità o dichiarazioni di facciata?

© foto di Imago/Image Sport

Fa un certo effetto sentire Luka Modric, ieri premiato a Londra con il FIFA Best Player, professare al Real Madrid amore eterno. "Vorrei chiudere la carriera in questo club", ha dichiarato il numero 10 croato. Giocatore che fino a poche settimane fa aveva però idee diverse.

Senza mai esporsi, ma facendo muovere in maniera seria e concreta i suoi procuratori, il calciatore croato ha a lungo trattato il suo trasferimento all'Inter. Incontri su incontri in quel di Milano, in attesa di una fumata bianca che non è arrivata. Ma di certo non per colpa del club nerazzurro, né per colpa di Modric.

Il veto è infatti arrivato da Valdebebas, dal quartier generale di un Florentino Perez che nell'estate dell'addio di Cristiano Ronaldo non voleva lasciar partire anche un altro dei suoi pezzi da 90. E quindi la decisione di trattenere il croato a qualsiasi costo, avviando così anche la trattativa per un rinnovo che, però, ancora non c'è stato.

"Futuro? Dovremo vedere cosa accadrà in futuro perché stiamo parlando del club più esigente al mondo", ha aggiunto ieri Modric a margine della premiazione. Ed è questo lo spiraglio su cui eventualmente potrà inserirsi l'Inter: perché se Florentino Perez, nel prossimo futuro, dovesse cambiare idea, ecco che l'Inter potrebbe prepotentemente tornare in corsa.