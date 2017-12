Molinaro: "Stasera si è vista una grande squadra. Vittoria meritata"

Fonte: Torinofc.it

© foto di Federico De Luca

Cristian Molinaro, terzino del Torino, ha commentato ai microfoni di Torino Channel l'importante successo dei granata sul campo della Lazio: "È una vittoria molto importante. Nei mesi scorsi abbiamo avuto diverse occasioni per svoltare, ma non lo abbiamo mai fatto. Quelli di oggi sono tre punti molto importanti, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Fare risultato su questo campo è qualcosa di livello, ma ora occorre dare continuità sabato contro il Napoli. Oggi si è vista una grande squadra, che ha giocato come voleva. In fase difensiva ci stiamo esprimendo bene da un po' di tempo. Sicuramente ci sono stati errori individuali che ci hanno penalizzato portando a qualche pareggio di troppo, ma da questa estate stiamo portando avanti un lavoro diverso. Stiamo lavorando molto per migliorare la fase difensiva e spesso ci fermiamo oltre all'orario di allenamento per curarla nei minimi dettagli. Credo che abbiamo meritato di vincere anche nel primo tempo, in parità numerica. E poi, a dispetto di quanto si dice, non è sempre facile vincere quando si è in superiorità numerica".