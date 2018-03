Monaco, Jardim ti porta in Champions e può salutarti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - profondamente indebolito dalle cessioni di Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy e soprattutto Mbappé, quest'ultimo peraltro al Paris Saint-Germain, Leonadrdo Jardim sta conducendo il Monaco a un ottimo secondo posto che era tutt'altro che scontato a inizio stagione. Oltre ad aver raggiunto la finale di Coppa di Lega. Flop in Europa, dove i monegaschi hanno pagato la trasformazione di inizio stagione e in Coppa di Francia, ma il giudizio resta tutto sommato positivo.

LA SITUAZIONE ATTUALE - la Ligue 1 vinta l'anno scorso contro la corazzata Paris Saint-Germain, oltre alla semifinale di Champions raggiunta, ha portato il portoghese ad avere uno status di intoccabile. Se ci sarà cambio in panchina sarà per volontà dello stesso Jardim, che potrebbe valutare nuove sfide soprattutto se il Monaco dovesse, come nell'ultima stagione, puntare a vendere ancora una volta i pezzi migliori. Scenario oltretutto molto probabile. E occhio al Paris Saint-Germain, che lo ha messo nella lista dei papabili per sostituire Unai Emery.

Contratto fino al 30 giugno 2020

Stipendio: 4 milioni

Permanenza: 30%