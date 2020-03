Monchi: "A Roma sono stato lasciato solo per mesi. Nessuno mi ha aiutato"

L'ex direttore sportivo della Roma, oggi al Siviglia, Monchi, ha parlato a margine di un convegno all'Università nella città andalusa, tornando sul suo passato in giallorosso: "Sono stato lasciato solo per mesi. Quando sono andato a Roma ho lasciato anche la mia famiglia ma poi ci ho messo solo quattro mesi per capire dovr'ero capitato. Nessuno si è preoccupato di aiutarmi e per me non è stato facile".