Monchi celebra Alisson: "E' tra i migliori al mondo, bello averlo qui"

A Cadena Ser, nel corso di una lunga intervista, Monchi si è soffermato anche su Alisson, portiere della Roma. "Ora che ho la fortuna di vederlo giorno dopo giorno, posso dire che è in una condizione incredibile, sta ottenendo risultati fantastici. Non so se è il miglior portiere del mondo, però è sicuramente un portiere di altissimo livello, non a caso è il titolare della nazionale brasiliana e della Roma. Sono contento che sia qui con noi".