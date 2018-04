Monchi ci crede: "Rimonta possibile, l'abbiamo già fatta col Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds della Roma Monchi ha commentato così a Roma Tv la sconfitta di stasera contro il Liverpool: "Spiegare una gara del genere? È difficile, sappiamo che loro nei primi 20 minuti contro il City hanno dominato e noi invece abbiamo controllato. Dopo la prima occasione di Mané abbiamo avuto paura, siamo usciti dalla partita e non siamo rientrati mai. Quando la testa esce poi non torna, penso a tanti contrasti e marcature non corretti. Abbiamo fatto tutto male per prendere cinque gol, ma eravamo morti e siamo rimasti in vita, dobbiamo crederci. Queste partite durano 180', i primi 90 sono finiti 5-2. Adesso cambia qualcosa, giochiamo all’Olimpico, e con i nostri tifosi 90′ sono molto lunghi. Se l’abbiamo fatto una volta, perché non possiamo farlo due. Sappiamo che sarà difficile ma dobbiamo crederci. Qualche giocatore ha sentito la partita? Non credo, è difficile giocare una semifinale di Champions League. La pressione qui è grande, è stato un problema di testa e di paura di non potercela fare. Abbiamo perso fiducia in noi stessi, se giochi contro una squadra forte in verticale e perdi palla fai male, e loro hanno fatto così. Serve carattere oltre la strategia per ribaltarla? Lo abbiamo già fatto contro il Barcellona, oggi tutto sembra nero, ma domani cominceremo a vedere un po’ meglio. Prendiamo quanto fatto col Barcellona, dobbiamo continuare così. Non sarà facile, ma sarà possibile".