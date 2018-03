Monchi: "Contro il Barcellona dobbiamo cercare l'inimmaginabile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Verdejo Monchi, ds della Roma, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica spagnola Cadena Cope, in cui ha parlato del sorteggio di Champions e di alcuni uomini mercato. Queste le sue dichiarazioni, riprese da vocegiallorossa: "Inizialmente ho pensato che non siamo stati sfortunati, poi subito dopo mi sono subito concentrato sulla partita, dobbiamo prepararla nel migliore dei modi. Dobbiamo provare a fare qualcosa di difficile, qualcosa che nessuno immagini. Passa tutto in pochi secondi, subito dopo il sorteggio si pensa già al futuro.L'etichetta di favorito non implica che il Barcellona abbia già in mano il passaggio del turno. Significa che hanno maggiori possibilità. Dovremo dare il massimo per sognare, perlomeno, la possibilità di farcela. Ci prepareremo per realizzare questo sogno".

La differenza la fa ovviamente Messi. Senza di lui il Barca sarebbe una squadra di primo livello ma non la prima al mondo?

"Messi, quando è al massimo, fa la differenza e rende la sua squadra quasi imbattibile".

A parte Messi, che sarebbe ovvio, chi porterebbe alla Roma dal Barça? Chi sarebbe perfetto?

"Penso a Rakitic, che sta avendo una stagione di alto livello. Nel Barcellona ce ne sono tanti che sarebbero il sogno di ogni ds, sceglierne solo uno sarebbe difficile".