Il Messaggero fa il punto sul mercato della Roma. Il ds Monchi è in Belgio per seguire centrocampisti e rinforzi per la rosa di Eusebio Di Francesco. Non solo Razvan Marin dello Standard Liegi: piace anche il bosniaco Gojko Cimirot, nazionale compagno di Dzeko e venticinquenne regista. Poi il mediano norvegese Sander Berge del Gent.