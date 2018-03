Monchi: "Per Alisson nessuna offerta. Under giocatore importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Verdejo Monchi, ds della Roma, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica spagnola Cadena Cope, in cui ha parlato del sorteggio di Champions e di alcuni uomini mercato. Queste le sue dichiarazioni, riprese da vocegiallorossa: "Inizialmente ho pensato che non siamo stati sfortunati, poi subito dopo mi sono subito concentrato sulla partita, dobbiamo prepararla nel migliore dei modi. Dobbiamo provare a fare qualcosa di difficile, qualcosa che nessuno immagini. Passa tutto in pochi secondi, subito dopo il sorteggio si pensa già al futuro.L'etichetta di favorito non implica che il Barcellona abbia già in mano il passaggio del turno. Significa che hanno maggiori possibilità. Dovremo dare il massimo per sognare, perlomeno, la possibilità di farcela. Ci prepareremo per realizzare questo sogno".

Cosa pensa dei cambiamenti apportati da Valverde?

"Con il 4-4-2 mi è parsa una squadra molto più equilibrata".

La differenza la fa ovviamente Messi. Senza di lui il Barca sarebbe una squadra di primo livello ma non la prima al mondo?

"Ovviamente la sua presenza fa la differenza. Messi, quando è al massimo, fa la differenza e rende la sua squadra quasi imbattibile".

A parte Messi, che sarebbe ovvio, chi porterebbe alla Roma dal Barça? Chi sarebbe perfetto?

"Penso a Rakitic, che sta avendo una stagione di alto livello. Nel Barcellona ce ne sono tanti che sarebbero il sogno di ogni ds, sceglierne solo uno sarebbe difficile".

La stagione di Alisson?

"È titolare nella nazionale brasiliana, ha avuto progressi enormi in questa stagione e ha dato il suo contributo alla crescita della squadra, con più di 10 partite chiuse a porta imbattuta in campionato e le parate decisive in Champions. Ha solo 26 anni, ha margini di miglioramento e trasmette sicurezza alla squadra, siamo molto felici del suo rendimento".

Ci sono state offerte per lui?

"Nessuna. Circolano molte voci al riguardo, ogni giorno, ma non ci sono arrivate offerte".

Di Ünder, in passato, si diceva con i dovuti distinguo che ricordava il primo Messi.

"Non penso che sia un giusto termine di paragone. Arriva dalla Turchia e da un lungo periodo di adattamento, poco a poco si sta rivelando un giocatore importante. In un momento difficile per la squadra i suoi gol sono stati fondamentali. È un ragazzo giovane, deve crescere e gestire le emozioni e la pressione. Deve ancora maturare per assumere quel ruolo di leader che hanno De Rossi, Nainggolan, Strootman, Manolas e Kolarov".