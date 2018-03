Monchi su Dzeko: "Vera l'offerta del Chelsea ma non c'erano condizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monchi, ds della Roma, ha concesso una lunga intervista a Cadena Ser in Spagna dove ha parlato anche di Edin Dzeko. "L’offerta del Chelsea c’è stata, è vero, ma è anche vero che l’unica cosa che ha fatto la Roma è stato ascoltare l’offerta, valutarla e studiarla, e poi, conoscendo un po’ anche l’idea del giocatore, l’operazione non ci ha soddisfatto. Per noi Edin è un giocatore importante, che ci ha dato tanto in passato e che ci sta dando tanto nel presente. Come ho detto in Italia, il direttore sportivo durante il mercato deve ascoltare le offerte, valutarle e poi accettarle o rifiutarle, e in questo caso non c’erano le condizioni che potessero soddisfare tutte le parti".