Mondonico: "Il Milan e Bonucci hanno bisogno di tempo"

Intervistato da MilanNews.it, Emiliano Mondonico ha parlato anche del momento di Leonardo Bonucci:

Una sconfitta netta quella dell'Italia contro la Spagna. Come giudica la prestazione di Bonucci?

"Tutta la squadra era in difficoltà. Tatticamente penso che sia stato un errore gravissimo mettere in campo i giocatori con quelle posizioni. La Spagna ci ha ridicolizzato, penso anche perché la maggior parte dei giocatori non ha le caratteristiche e le qualità per giocare in quella maniera. Non c'è qualcuno che si è salvato, c'è chi ha giocato meno peggio di altri e Bonucci è tra questi".

Bonucci ha iniziato con qualche difficoltà nella sua avventura in rossonero. Il passaggio di modulo con la difesa a tre potrebbe aiutarlo?

"Bonucci ha fatto grandissime cose nella difesa della Juventus. Il problema non è il modulo, ma con chi stai giocando. Con Barzagli e Chiellini è riuscito a dare il meglio di sè stesso anche perché si conoscevano a memoria. Adesso è un po' più in difficoltà perché non conosce a memoria le caratteristiche dei compagni e le loro qualità e viceversa. Tatticamente non è semplice mettere in campo una squadra. Il Milan in questo momento ha qualche problema che non è stato ancora risolto".

Come sta vedendo il Milan in queste prime partite tra Europa League e campionato?

"E' una squadra che ha una grande autostima di sè Milan in questo momento. Non dobbiamo mai dimenticare che una squadra per essere veramente tale necessita di 5-6 mesi per conoscersi in modo ottimale, perciò è abbastanza normale che questo Milan possa essere migliore di quello che è attualmente. Anche fenomeni come Maradona e Platini per giocare al meglio delle loro possibilità hanno avuto bisogno di questo tempo"