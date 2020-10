Monte ingaggi Serie A, da Khedira a Milik e Llorente: gli stipendi degli esclusi dalle liste UEFA

Con l'inizio delle competizioni UEFA alle porte (mancano appena dieci giorni), nelle ultime ore i club di Serie A hanno dovuto consegnare la rispettiva lista per disputare Champions ed Europa League. Ci sono stati degli esclusi più o meno eccellenti, dovuti alle stringenti regole della UEFA. Calciatori su cui gli allenatori non potranno contare per le partite al di fuori dei confini nazionali.

Gli stipendi degli esclusi. Andrea Pirlo, ad esempio, non farà affidamento su Sami Khedira. L'Inter ha lasciato fuori Matias Vecino e Daniele Padelli. La Lazio Denis Vavro e Bastos, l'Atalanta Bosko Sutalo. Non giocheranno l'Europa League invece Javier Pastore per la Roma, Arkadiusz Milik, Fernando Llorente e Kevin Malcuit nel Napoli. Ciononostante, tutti questi giocatori a fine mese percepiranno il proprio stipendio. Ma quanto costano questi volti ai vari club? Ecco l'ingaggio di tutti gli esclusi dalle liste UEFA.

JUVENTUS: Sami Khedira 6 milioni

INTER: Matias Vecino 2,5 milioni; Daniele Padelli 0,5 milioni

ATALANTA: Bosko Sutalo 0,25 milioni

LAZIO: Denis Vavro 1 milione, Bastos 1 milione

ROMA: Javier Pastore 4,5 milioni,

MILAN: -

NAPOLI: Arkadiusz Milik 2,5 milioni, Fernando Llorente 2,5 milioni, Kevin Malcuit 0,8 milioni