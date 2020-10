Monte ingaggi Serie A, i 5 più pagati delle neopromosse: Benevento spende 6 mln per 3 pedine

Le neopromosse sono da sempre le prime candidate alla retrocessione immediata dalla Serie A. Pensiamo a Brescia e Lecce lo scorso anno, al Frosinone due anni fa, ma anche al Benevento nell'annata 2017/18. Proprio il sodalizio sannita quest'anno ha deciso di cambiare marcia e non commettere lo stesso errore di tre anni fa. Come? Costruendo fin da subito una rosa ben attrezzata per affrontare la massima serie, mettendo mano al portafoglio, soprattutto dal punto di vista degli ingaggi. Lo dimostrano il contratto da 2,5 milioni di euro offerto (e accettato) a Kamil Glik, quello da 1,7 milioni di Iago Falqué e l'ingaggio da 1,6 milioni di Gianluca Lapadula: di fatto quasi 6 milioni (5,8) per tre giocatori. Altro che neopromossa.

Arretrate le altre due. Non sono sulla stessa lunghezza d'onda Spezia e Crotone, specie quest'ultimo club. I calabresi, infatti, non arrivano al milione di euro di compenso per nessuno dei calciatori in organico. Il più pagato è Magallan (0,75 milioni), seguito da Luperto (0,7). Lo Spezia, invece, non è ai livelli del Benevento, ma si è spinto comunque fino al milione di euro per due calciatori: Diego Farias e Jeroen Zoet. Anche questo potrebbe incidere sulla corsa salvezza.

I 5 calciatori più pagati delle neopromosse:

Kamil Glik (Benevento) 2,5 milioni di euro

Iago Falqué (Benevento) 1,7 milioni di euro

Gianluca Lapadula (Benevento) 1,6 milioni di euro

Diego Farias (Spezia) 1 milione di euro

Jeroen Zoet (Spezia) 1 milione di euro