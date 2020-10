Monte ingaggi Serie A, Torino ottavo: sul bilancio, gli stipendi pesano meno di un anno fa

Interessante analisi della 'Gazzetta dello Sport' in merito ai nuovi stipendi della Serie A dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato. Con i 51 milioni di euro lordi spesi per l'allestimento della rosa a disposizione di mister Giampaolo, il Torino è l'ottava squadra per monte ingaggi in Italia: Belotti e Sirigu i calciatori più pagati del club.

Ma rispetto alla passata stagione il club piemontese ha decrementato questa voce di spesa: un anno fa, infatti, il monte ingaggi complessivo del Torino era di 54 milioni di euro.

Il più pagato

Andrea Belotti 2 milioni di euro netti

Salvatore Sirigu 2 milioni di euro netti

Il meno pagato

Erick Ferigra 0,08 milioni di euro netti

Gli altri

Izzo 1,7

Verdi 1,7

Zaza 1,7

Nkoulou 1,5

Rodriguez 1,5

Baselli 1,4

Linetty 1,4

Rincon 1,4

Meité 1,1

Ansaldi 1

Bonazzoli 1

Gojak 0,7

Lukic 0,7

Murru 0,7

Vojvoda 0,7

Lyanco 0,6

Bremer 0,5

Edera 0,4

Milinkovic Savic 0,4

Ujkani 0,3

Segre 0,22

Buongiorno 0,2

Millico 0,2

Singo 0,2

Rosati 0,15

Monte ingaggi complessivo lordo: 51 milioni di euro

Confronto con la passata stagione: -3 milioni di euro