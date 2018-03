Montella nella storia: il Siviglia è tra le prime otto d'Europa

Dopo l'abbuffata di trionfi in Europa League per il Siviglia era il momento del salto di qualità. Partito Emery, fallito l'assalto alla fase finale di Champions League l'anno scorso, in quest'anno particolare, iniziato con Berizzo e proseguito con Vincenzo Montella, gli andalusi sono riusciti in un'impresa mai ottenuta nella storia del club. Per la prima volta l'Andalusia ha una rappresentante nelle prime otto squadre d'Europa, con la Spagna che scopre le forze emergenti del proprio calcio, non confinato alle solite cattedrali di Barcellona e Madrid. E tutto questo, 116 giorni dopo l'esonero con il Milan: un riscatto niente male.