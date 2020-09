Morata alla Juventus, ci siamo: l'attaccante non si allena con l'Atletico Madrid

Alvaro Morata sempre più lontano dall'Atlético Madrid e sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Secondo quanto riferito da as.com, il centravanti spagnolo non si starebbe allenando con i compagni, nella sessione in corso di svolgimento in questi minuti in vista della gara tra Atletico e Real Sociedad di domenica. Già nella serata di oggi Morata è atteso a Torino, qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.