Benevento-Juve 1-1, la moviola della GdS: "Ira Morata, poi il rosso. Ma il rigore non c'era"

"Ira Morata, poi il rosso. Ma il rigore non c'era". La Gazzetta dello Sport, questa mattina, titola così la sua moviola di Benevento-Juventus 1-1. Due, in particolare, gli episodi contestati all'arbitro Fabrizio Pasqua: "Al 92’, nel maxirecupero da 6’, sulla punizione battuta da Dybala, De Ligt va giù in area: per Pasqua non c’è nulla ma le immagini evidenziano una trattenuta di Improta che lascia più di un dubbio. Al 95’ Morata a terra in area: Pasqua fa giocare e il tocco di Tuia sulla schiena dello juventino sembra davvero troppo poco per un penalty, ma lo spagnolo non ci sta, strepita e protesta anche dopo il fischio finale quando esagera al punto che Pasqua gli mostra il cartellino rosso", si legge sulle colonne della rosea.