Morata, Higuain e Cavani: valzer di punte sull'asse Torino-Parigi-Londra

Higuain, Dybala, Griezmann, Cavani, Salah, Morata, Martial. Il gigantesco valzer di punte previsto in estate potrebbe coinvolgere decisamente la Juventus. Come spiega Tuttosport, infatti, la permanenza di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain a Torino è tutt'altro che scontata: il primo fa gola all'Atletico Madrid, che perderà Griezmann, e al Liverpool, con Salah corteggiato dal Real Madrid; il secondo, invece, è nel mirino del PSG qualora Cavani dovesse cedere alle lusinghe della Premier, Chelsea in primis. E proprio da Londra, sponda Blues, potrebbe arrivare il rinforzo per i bianconeri, anzi, un gradito ritorno: Alvaro Morata, che Allegri riabbraccerebbe volentieri. Un'operazione difficile, ma non impossibile: la Juve punta a prendere lo spagnolo in prestito per 15 milioni, con un riscatto fissato a 40-50. Più economica, invece, la pista che porta al francese del Manchester United, che potrebbe andare via per una cifra complessiva di 50 milioni.