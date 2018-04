Morata o Martial. La Juve cerca in Premier il suo prossimo attaccante

© foto di Federico Gaetano

Anthony Martial e Alvaro Morata. Sono questi i due nomi in cima alla lista bianconera di obiettivi per l'attacco. La trattativa con lo United per il francese, spiega Tuttosport, non sarebbe così complicata ma su di lui c'è la forte concorrenza del Bayern Monaco. Diverso il discorso legato a Morata: l'ex Real tornerebbe di corsa a Torino, ma il Chelsea ha il coltello dalla parte del manico visto il contratto in essere fino al 2022. Molto, in tal senso, dipenderà dal pensiero del prossimo allenatore dei Blues.