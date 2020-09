Morata: "Sono sempre pronto per la Juventus, tornare è bellissimo: qui mi sento a casa"

Prime parole di Alvaro Morata da nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali bianconeri: "Essere tornato alla Juventus è una sensazione bellissima per me, sono sempre stato legato alla Juventus. Sono felicissimo di essere qua e non vedo l'ora di allenarmi con i compagni. La mia prima avventura in bianconero è stata bellissima, sono convinto di essere migliore adesso. Sono cresciuto che sarà un percorso bellissimo anche questa volta".

Cosa mi ha spinto ad accettare la Juventus?

"Sono sempre pronto per la Juventus, questo è un grande club e una famiglia. Quanto sei in un posto che senti come casa, è sempre bello tornare".

🔙 in the ⚫&⚪ jersey! @AlvaroMorata's first words upon his return to Juve!

📺Watch the full version in the @JuventusTV section ➡️https://t.co/7FBV84AxCL#MoreMorata #LiveAhead pic.twitter.com/EhmSn5jHv2

— JuventusFC (@juventusfcen) September 23, 2020