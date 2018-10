Moratti: "Icardi deve rinnovare. L'Inter può dare fastidio alla Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato della vittoria nerazzurra nel derby contro il Milan a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport": "E' il modo migliore di vincere la partita per un tifoso. Icardi è molto bravo perché è molto attento in qualsiasi minuto della partita. Fantastico cambiare il risultato a fine partita. Rinnovo Icardi? Probabilmente se fossi presidente avrebbe già rinnovato. Io credo che sia un giocatore da tener buono, è anche generoso. Sta dimostrando di tenere molto alla squadra e alla maglia. Vittorie all'ultimo minuto dei nerazzurri? C'è anche il pubblico che spinge in quella direzione. Tengono veramente da un punto di vista fisico. Hanno dato dimostrazione di forza fisica, cosa che aiuta moltissimo quando devi avere qualcosa in più rispetto agli avversari. Prisco? Appena segnato il gol, ho pensato che sarebbe stata la sua partita ideale. La parola scudetto si può pronunciare? L'Inter parte sempre con questa idea. Non credo che la vittoria di ieri sera e il pareggio della Juventus ci dia tante chance, ci dà solo un po' di consapevolezza nei nostri mezzi. La Juventus è più forte, però ha la Champions con il dovere di vincerla. Vedremo. Similitudini con l'Inter del Triplete? La tensione che ho visto ieri sera, mi è venuta in mente quell'Inter che aveva la stessa caratteristica. La strada è quella buona perché i giocatori sono buoni. Icardi e Ronaldo? Con tutta la vera ammirazione che ho per Icardi, non si può fare questo paragone. Ronaldo aveva una classe e uno stile che lo rendeva universale e senza tempo. Icardi ha un po' del calciatore antico con la forza fisica e il talento che gli permettono di essere un grandissimo centravanti. L'assenza di Messi non è da poco, è un colpo per l'Inter. L'assenza di Nainggolan è pesante perché aveva dimostrato di essere in forma. Però è peggiore l'assenza del Barcellona rispetto a quella dell'Inter. Lautaro Martinez? Se la partita fosse finita 0-0 mi sarei lamentato della sua assenza. Mi aspetto sempre di vederlo in campo perché penso che 'liberi' Icardi, ma menomale che ci pensa Spalletti che ci ha portato comunque alla vittoria. Ritornare all'Inter? Sinceramente io ora faccio il tifoso e mi piace molto farlo. Credo che l'Inter non abbia bisogno di me. Sono impostati bene e lo vediamo dai risultati. C'è una buona impostazione che non ha bisogno di una persona come me che rappresenta ormai il passato. Finale a Madrid? Ci penso perché è una possibilità che mi ricorda qualcosa di buono. Anche l'incontro col Barcellona in questo primo turno. Tante cose che ci fanno pensare che ci possano essere delle possibilità in tal senso. Perché non mi sono candidato a guidare il calcio italiano? Prima di tutto credo che il calcio abbia bisogno di facce nuove. Qualcuno che abbia un modo di pensare 'nuovo'. Spero che questo succeda. Format della Serie A a 20 squadre? Con tutti gli impegni che ci sono, forse 18 sarebbe stato meglio. Più o meno penso che i campionati abbiamo 20 squadre, ma penso che 18 squadre sarebbe meglio. Un giocatore del Triplete che metterei nell'Inter di oggi? Metterei sempre Cambiasso. Era un giocatore che metteva in condizione la squadra di giocare con grande equilibrio. Marotta in società? Io credo che l'Inter quando si rafforza da un punto di vista dirigenziale fa sempre bene. Ora dovrebbe esserci anche il cambio di presidenza che darà una spinta nuova. L'arrivo di Marotta sarebbe buono. Chi mi piace di questa rosa? Icardi è formidabile. Mi piace anche molto Skriniar. Handanovic che dà sempre una sicurezza notevole. Penso e spero che questa squadra possa avere continuità e che possa dare fastidio alla Juventus fino alla fine della stagione".